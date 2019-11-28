У жителя Київської області виявили пакет гексогену
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У жителя смт. Володарка Київської області під час обшуків знайшли пакет вибухівки, що належить до речовин з підвищеною потужністю (попередньо - гексоген). Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
Так, у вересні цього року невідома особа з підсобного приміщення одного з жителів смт. Володарка викрала електроінструменти. Оперативники Володарського відділення поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 29-річний місцевий житель.
"Під час проведення санкціонованого обшуку працівники поліції за місцем проживання зловмисника виявили речовину світло-коричневого кольору. Речовий доказ, схожий на вибухівку, був поміщений до спеціального пакету та направлений на проведення дослідження", - сказано у повідомленні поліції.
За висновком відповідної експертизи, вилучена речовина являється гексогеном - вибухівка, що належить до групи вибухових речовин підвищеної потужності, має високу питому енергію та швидкість детонації.
Наразі поліцейські з’ясовують шляхи походження цієї вибухівки та мету її зберігання.
За фактом незаконного зберігання вибухової речовини поліція Володарського району відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, правоохоронці Київщини викрили та затримали збувача вогнепальної зброї.