У Жана Беленюка украли часы на Олимпиаде-2024

У украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка на Олимпийских играх-2024 украли часы. Об этом спортсмен сообщил у себя в Instagram, передает УНН.

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"Из неприятных моментов Олимпиады - украли часы. У некоторых ребят похитили деньги и личные вещи. Скорее всего, уборщицы в олимпийской деревне. Ближе к отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всей Олимпиады, здесь более осторожные воры", - сказал Беленюк.

На Олимпийских играх-2024 в Париже Жан Беленюк триумфально завершил карьеру, получив бронзовую медаль в греко-римской борьбе.

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