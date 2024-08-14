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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Жана Беленюка украли часы на Олимпиаде-2024

У Жана Беленюка украли часы на Олимпиаде-2024

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 23:13  •  820 просмотра

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Украинский борец Жан Беленюк сообщил о краже часов на Олимпийских играх-2024. По его словам, у некоторых спортсменов также похитили деньги и личные вещи, вероятно, это сделали уборщицы в олимпийской деревне.

У украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка на Олимпийских играх-2024 украли часы. Об этом спортсмен сообщил у себя в Instagram, передает УНН

Детали

"Из неприятных моментов Олимпиады - украли часы. У некоторых ребят похитили деньги и личные вещи. Скорее всего, уборщицы в олимпийской деревне. Ближе к отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всей Олимпиады, здесь более осторожные воры", - сказал Беленюк.

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На Олимпийских играх-2024 в Париже Жан Беленюк триумфально завершил карьеру, получив бронзовую медаль в греко-римской борьбе.

Станцював переможний гопак на Олімпіаді та зняв свої борцівки: Беленюк ефектно натякнув на завершення спортивної кар'єри8 августа 2024, 18:19 • 30285 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спортКриминал и ЧПОлимпиада
braziliyaБразилия
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