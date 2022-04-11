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У Зеленского заявили, что позиции Украины на переговорах с рф будут зависеть от успехов на фронте

Киев • УНН

 • 193464 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Позиции Украины на переговорах с россией будут зависеть от успехов на фронте. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН со ссылкой на ОПУ.

У Зеленского заявили, что позиции Украины на переговорах с рф будут зависеть от успехов на фронте

Цитата

"Есть Стамбульское коммюнике, в котором четко прописана позиция Украины. Она неизменна. Мы хотим получить формульное решение: и возможности прекращения войны, и недопущения подобных войн в будущем. Потому что сегодняшняя ситуация показала, что Украина осталась наедине с экспансионистской империей, которая вкладывает очень много денег именно в военные технологии. И если она останется более-менее в том виде, в котором есть, то через год, через два она снова полезет на чью-то территорию", - отметил Подоляк.

Детали

По его словам, даже тогда, когда агрессор продолжает атаковать украинские города, надо вести переговоры, ведь наше государство должно привлечь все инструменты для прекращения войны на своих условиях и с наименьшими потерями среди гражданского населения.

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В то же время Подоляк в очередной раз подчеркнул, что для Украины незыблемыми остаются вопросы, касающиеся территориальной целостности и суверенитета.

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что цель Украины - это не двусторонний мирный договор с россией, которая его не будет выполнять, а многосторонние гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторение подобной войны против нашего государства.

"Мы хотим иметь конкретную формулу, что за столом переговоров сидит Украина, сидит страна-агрессор - российская федерация, а рядом с Украиной - страны, которые гарантируют взятые на себя россией обязательства о ненападении перед Украиной и этими странами-гарантами", - пояснил он.

Подоляк отметил, что из-за введенных международных санкций в россии уже нарастают негативные, протестные настроения, и именно поэтому российские власти вынуждены идти на переговоры, чтобы зафиксировать определенную текущую позицию. Но чем сильнее она будет затягивать процесс, тем больше будет цена для нее.

По его словам, россия сейчас концентрируется на восточном направлении - в Харьковском, Донецком, Луганском, чтобы доказать миру, что она все же умеет воевать.

"Потому что сегодня, на 47-м дне войны, она доказала миру, что воевать они не умеет - они умеет только резать", - убежден Михаил Подоляк.

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Он отметил, что украинская армия готова дать бой оккупантам.

"Или мы, или они должны получить весомое преимущество на поле боя. Только после этого наши позиции в переговорной группе будут существенно усилены и, конечно, мы получим то, что нужно Украине. Переговорная группа точно не будет работать вопреки тому, что будет происходить на полях битвы. И точно не против того, как видит всю ситуацию Президент Зеленский, а он видит ее гораздо рельефнее", - сказал советник руководителя Офиса Главы государства.

Учитывая это, как отметил Подоляк, в ближайшие недели стоит ждать, как будет складываться ситуация на востоке Украины.

"И если у нас получится в очередной раз доказать там, что российская армия - это рудимент, бескорыстный институт, тогда мы получим прекрасную возможность доказать, что россия как государство должна прекратить диктовать какие-то условия в мире", - подчеркнул Подоляк.

Дополнение

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Турция готова создать условия для новых переговоров рф и Украины.

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