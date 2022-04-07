Туреччина готова створити умови для нових переговорів України та росії - Чавушоглу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Туреччина готова створити умови для нових переговорів рф і України. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на брифінгу за підсумками засідання глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО в Брюсселі, передає УНН з посиланням на "Анадолу".
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Він зазначив, що останні фото і відео з українських міст, у тому числі з Бучі, кинули тінь на переговорний процес між рф і Україною.
Чавушоглу назвав подію в українській Бучі неприпустимою і нелюдською. "Подія в Бучі - ганебна з точки зору людства", - сказав міністр.
При цьому він підкреслив, що єдиний вихід з війни в Україні - це дипломатія.
Міністр повідомив, що Анкара запропонувала конфліктуючим сторонам продовжити переговори в Туреччині.
"Туреччина в усі періоди виступала за мир і законність. Ця війна рано чи пізно також завершиться. Що стосується ймовірних сценаріїв, то спочатку відбудеться зустріч на рівні глав МЗС, а потім президентів. Ми виступаємо за те, щоб ці зустрічі пройшли в Туреччині. Обидві сторони в принципі підтримують ідею проведення переговорів у нашій країні", - констатував він.
Глава турецької дипломатії далі привернув увагу до ситуації в Маріуполі.
Він зазначив, що Анкара продовжує переговори з владою росії та України з питання організації евакуації з цього міста морським шляхом.
Раніше
Зеленський повідомляв, що Туреччина вже сьогодні готова вивезти поранених і загиблих в місті Маріуполь, але з порту в Бердянську.
Доповнення
29 березня в Туреччині відбулися переговори делегацій України і рф.
Повідомлялося, що переговори повинні були тривати кілька днів, проте пізніше стало відомо, що делегати країни-агресора повернулися в рф в той же день.
31 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина має намір узгодити дату швидкої зустрічі президентів України і росії.