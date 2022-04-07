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Туреччина готова створити умови для нових переговорів України та росії - Чавушоглу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Туреччина готова створити умови для нових переговорів рф і України. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на брифінгу за підсумками засідання глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО в Брюсселі, передає УНН з посиланням на "Анадолу".

Туреччина готова створити умови для нових переговорів України та росії - Чавушоглу

Деталі

Він зазначив, що останні фото і відео з українських міст, у тому числі з Бучі, кинули тінь на переговорний процес між рф і Україною.

Чавушоглу назвав подію в українській Бучі неприпустимою і нелюдською. "Подія в Бучі - ганебна з точки зору людства", - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що єдиний вихід з війни в Україні - це дипломатія.

Міністр повідомив, що Анкара запропонувала конфліктуючим сторонам продовжити переговори в Туреччині.

"Туреччина в усі періоди виступала за мир і законність. Ця війна рано чи пізно також завершиться. Що стосується ймовірних сценаріїв, то спочатку відбудеться зустріч на рівні глав МЗС, а потім президентів. Ми виступаємо за те, щоб ці зустрічі пройшли в Туреччині. Обидві сторони в принципі підтримують ідею проведення переговорів у нашій країні", - констатував він.

Глава турецької дипломатії далі привернув увагу до ситуації в Маріуполі.

Він зазначив, що Анкара продовжує переговори з владою росії та України з питання організації евакуації з цього міста морським шляхом.

Раніше

Зеленський повідомляв, що Туреччина вже сьогодні готова вивезти поранених і загиблих в місті Маріуполь, але з порту в Бердянську.

Доповнення

29 березня в Туреччині відбулися переговори делегацій України і рф.

Повідомлялося, що переговори повинні були тривати кілька днів, проте пізніше стало відомо, що делегати країни-агресора повернулися в рф в той же день.

31 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина має намір узгодити дату швидкої зустрічі президентів України і росії.

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