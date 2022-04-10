Від ситуації в Маріуполі залежать переговори з рф – Зеленський

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"Маріуполь – це таке, знаєте, серце цієї війни на сьогодні. Воно б'ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битись, у нас будуть більш слабкі позиції. Вони (захисники Маріуполя – ред.) – люди, які на себе відтягнули велику кількість ворога", - каже президент.

"Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави, і наші позиції будуть більш міцними в ООС, і, якщо вони будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для нас більш наближеним і у нас будуть переваги в діалозі з російською федерацією", - пояснює він.

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Зі слів глави держави, якщо у нас ситуація буде слабка у всіх цих напрямках, то українська сторона може "не дочекатись на зустріч" з представниками рф, адже тоді росія буде робити кроки, які можуть призвести до повторної окупації міст, які зараз деокупували.

"І там вже наша ситуація в перемовинах буде більш слабка, і навіть може не цікава для російської сторони. Так, це може бути, ми констатуємо. Ми віримо в інакший результат, ми віримо в нашу перемогу", - додав він.

Нагадаємо

Раніше Зеленський повідомляв, що на сході й півдні України відбувається накопичення великої кількості військ, техніки російських окупантів, які збираються окупувати ще одну частину української територій.