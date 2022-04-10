От ситуации в Мариуполе зависят переговоры с рф – Зеленский

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"Мариуполь — это такое, знаете ли, сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепкие. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Они (защитники Мариуполя - ред.) - люди, которые на себя оттянули большое количество врага", - говорит президент.

"Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства, и наши позиции будут более прочными в ООС, и, если они будут более крепкими, то и стол переговоров будет для нас более приближенным и у нас будут преимущества в диалоге с российской федерацией", - объясняет он.

Детали

Со слов главы государства, если у нас ситуация будет слабая во всех этих направлениях, то украинская сторона может "не дождаться встречи" с представителями рф, ведь тогда россия будет делать шаги, которые могут привести к повторной оккупации городов, которые сейчас деокупировали

"И там уже наша ситуация в переговорах будет более слабая, и даже может не интересна для российской стороны. Так, это может быть, мы констатируем. Мы верим в другой результат, мы верим в нашу победу", - добавил он.

Напомним

Ранее Зеленский сообщал, что на востоке и юге Украины происходит накопление большого количества войск, техники российских оккупантов, которые собираются оккупировать еще одну часть украинской территорий.