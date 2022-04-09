Буде складна баталія: Зеленський заявив, що на сході й півдні йде накопичення військ окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На сході й півдні України відбувається накопичення великої кількості військ, техніки російських окупантів, які збираються окупувати ще одну частину української територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Україна завжди говорила, що вона готова до перемовин й буде шукати будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну. Паралельно ми бачимо підготовку важливого, хтось каже вирішального бою на сході нашої держави. Я не знаю, мені складно сказати , я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів…Паралельно на сході й не тільки на сході, й на півдні, йде накопичування військ, велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій", - розповів Зеленський.
Деталі
За його словами, це буде складна баталія.
"Ми віримо в нашу боротьбу та перемогу. Тому ми готові боротися й паралельно чекати ті чи інші шляхи дипломатії, які можуть зупинити цю війну, поки що. Ще раз скажу вам відверто й ми говорили про це з канцлером ( Австрії – ред.), поки що. Поки що ми говоримо й про паралельний діалог", - сказав Зеленський.
Доповнення
Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої Держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.