Буде складна баталія: Зеленський заявив, що на сході й півдні йде накопичення військ окупантів

Цитата

"Україна завжди говорила, що вона готова до перемовин й буде шукати будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну. Паралельно ми бачимо підготовку важливого, хтось каже вирішального бою на сході нашої держави. Я не знаю, мені складно сказати , я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів…Паралельно на сході й не тільки на сході, й на півдні, йде накопичування військ, велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій", - розповів Зеленський.

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За його словами, це буде складна баталія.

"Ми віримо в нашу боротьбу та перемогу. Тому ми готові боротися й паралельно чекати ті чи інші шляхи дипломатії, які можуть зупинити цю війну, поки що. Ще раз скажу вам відверто й ми говорили про це з канцлером ( Австрії – ред.), поки що. Поки що ми говоримо й про паралельний діалог", - сказав Зеленський.

Доповнення

Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої Держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.