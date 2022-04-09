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Будет сложная баталия: Зеленский заявил, что на востоке и юге идет накопление войск оккупантов

Киев • УНН

 • 271389 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На востоке и юге Украины происходит накопление большого количества войск, техники российских оккупантов, которые собираются оккупировать еще одну часть украинской территорий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Будет сложная баталия: Зеленский заявил, что на востоке и юге идет накопление войск оккупантов

Цитата

"Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути для того, чтобы закончить войну. Параллельно мы видим подготовку важного, кто-то говорит решающего боя на востоке нашего государства. Я не знаю, мне сложно сказать , я не хочу брать на себя ответственность относительно прогнозов... Паралельно на востоке и не только на востоке, и на юге, идет накапливние войск, большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий", - рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, это будет сложная баталия.

"Мы верим в нашу борьбу и победу. Поэтому мы готовы бороться и параллельно ждать те или иные пути дипломатии, которые могут остановить эту войну, пока что. Еще раз скажу вам откровенно и мы говорили об этом с канцлером (Австрии - ред.), Пока что. Пока мы говорим и о параллельном диалоге", - сказал Зеленский.

Дополнение

Оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке нашего Государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

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