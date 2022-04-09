Будет сложная баталия: Зеленский заявил, что на востоке и юге идет накопление войск оккупантов

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"Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути для того, чтобы закончить войну. Параллельно мы видим подготовку важного, кто-то говорит решающего боя на востоке нашего государства. Я не знаю, мне сложно сказать , я не хочу брать на себя ответственность относительно прогнозов... Паралельно на востоке и не только на востоке, и на юге, идет накапливние войск, большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий", - рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, это будет сложная баталия.

"Мы верим в нашу борьбу и победу. Поэтому мы готовы бороться и параллельно ждать те или иные пути дипломатии, которые могут остановить эту войну, пока что. Еще раз скажу вам откровенно и мы говорили об этом с канцлером (Австрии - ред.), Пока что. Пока мы говорим и о параллельном диалоге", - сказал Зеленский.

Дополнение

Оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке нашего Государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.