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У Зеленського заявили, що позиції України на переговорах з рф залежатимуть від успіхів на фронті

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Позиції України на переговорах з росією залежатимуть від успіхів на фронті. Про це заявив заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає УНН з посиланням на ОПУ.

У Зеленського заявили, що позиції України на переговорах з рф залежатимуть від успіхів на фронті

Цитата

"Є Стамбульське комюніке, у якому чітко прописана позиція України. Вона незмінна. Ми хочемо отримати формульне рішення: і можливості припинення війни, і недопущення подібних війн у майбутньому. Тому що сьогоднішня ситуація показала, що Україна залишилася наодинці з експансіоністською імперією, яка вкладає дуже багато грошей саме у воєнні технології. І якщо вона залишиться більш-менш у тому вигляді, в якому є, то через рік, через два вона знову полізе на чиюсь територію", – зазначив Подоляк.

Деталі

За його словами, навіть тоді, коли агресор продовжує атакувати українські міста, треба вести переговори, адже наша держава має залучити всі інструменти для припинення війни на своїх умовах і з найменшими втратами серед цивільного населення.

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Водночас Подоляк укотре наголосив, що для України непорушними залишаються питання, які стосуються територіальної цілісності й суверенітету.

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що мета України – це не двосторонній мирний договір із росією, яка його не виконуватиме, а багатосторонні гарантії безпеки, що унеможливлять повторення подібної війни проти нашої держави.

"Ми хочемо мати конкретну формулу, що за столом переговорів сидить Україна, сидить країна-агресор – російська федерація, а поруч з Україною – країни, які гарантуватимуть взяті на себе росією зобов’язання про ненапад перед Україною та цими країнами-гарантами", – пояснив він.

Подоляк зазначив, що через запроваджені міжнародні санкції в росії вже наростають негативні, протестні настрої, і саме тому російська влада змушена йти на переговори, щоб зафіксувати певну поточну позицію. Але що сильніше вона затягуватиме процес, то більшою буде ціна для неї.

За його словами, росія зараз концентрується на східному напрямку – Харківському, Донецькому, Луганському, щоб довести світові, що вона все ж таки вміє воювати.

"Тому що сьогодні, на 47-му дні війни, вона довела світу, що воювати вона не вміє – вона вміє лише різати", – переконаний Михайло Подоляк.

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Він відзначив, що українська армія готова дати бій окупантам.

"Чи ми, чи вони мають здобути вагому перевагу на полі бою. Тільки після цього наші позиції в переговорній групі будуть суттєво посилені і, звичайно, ми отримаємо те, що потрібно Україні. Переговорна група точно не буде працювати всупереч тому, що відбуватиметься на полях битви. І точно не проти того, як бачить всю ситуацію Президент Зеленський, а він бачить її набагато рельєфніше", – сказав радник керівника Офісу Глави держави.

З огляду на це, як зазначив Подоляк, найближчими тижнями варто чекати, як розгортатиметься ситуація на сході України.

"І якщо в нас вийде вкотре довести там, що російська армія – це рудимент, безкорисний інститут, тоді ми отримаємо чудову можливість довести, що росія як держава має припинити диктувати якісь умови у світі", – наголосив Подоляк.

Доповнення

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомляв, що Туреччина готова створити умови для нових переговорів рф і України.

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