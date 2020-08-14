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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87472 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102633 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127881 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107935 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128176 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101424 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102218 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104075 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В Зеленского заявили, что не вмешиваются в работу ЦИК

В Зеленского заявили, что не вмешиваются в работу ЦИК

Киев  •  УНН

 • 13912 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Главы государства не вмешиваются в процесс подготовки и проведения местных выборов в Украине. Соответствующее заявление сегодня обнародовала пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Главы государства не вмешиваются в процесс подготовки и проведения местных выборов в Украине, которые назначены на 25 октября", - говорится в заявлении.

У Президента отметили, что ЦИК "является независимым коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно, независимо от других органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, и как институт имеет все необходимое для самостоятельной работы".

"Ни Президент, ни руководитель Офиса Главы государства не проводили встреч с главой Центральной избирательной комиссии и другими членами ЦИК и не выдвигали к ним никаких требований. Информация, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, ранее украинские СМИ сообщили, что сегодня в ОПУ были приглашены глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена Центризбиркома для беседы с главой Офиса Андреем Ермаком. По данным СМИ, во время встречи глава ОПУ Ермак требовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке, потому что они "люди Богдана".

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия в пятницу назначила выборы в районные советы на 25 октября.

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