У Зеленського заявили, що не втручаються в роботу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Глави держави не втручаються у процес підготовки та проведення місцевих виборів в Україні. Відповідну заяву сьогодні оприлюднила пресслужба Глави держави, передає УНН.
"Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Глави держави не втручаються у процес підготовки та проведення місцевих виборів в Україні, які призначені на 25 жовтня", - йдеться в заяві.
У Президента зазначили, що ЦВК "є незалежним колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, і як інституція має все необхідне для самостійної роботи".
"Ані Президент, ані керівник Офісу Глави держави не проводили зустрічей з очільником Центральної виборчої комісії та іншими членами ЦВК й не висували до них жодних вимог. Інформація, яку поширили деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - підкреслили в пресслужбі.
Зауважимо, раніше українські ЗМІ повідомили, що сьогодні в ОПУ були запрошені голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, секретар ЦВК Олена Гатаулліна і ще три члени Центрвиборчкому для бесіди з головою офісу Андрієм Єрмаком. За даними ЗМІ, під час зустрічі глава ОПУ Єрмак вимагав, щоб всі п'ятеро написали заяви про відставку, бо вони "люди Богдана".
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія у п’ятницю призначила вибори до районних рад на 25 жовтня.