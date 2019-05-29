У Зеленского надеются, что Рада проголосует за отставку правительства

"Если не будет проголосована отставка правительства, то он будет работать дальше. Сейчас у Президента нет таких полномочий, чтобы снять это правительство - это вопрос фракций, фракционной договоренности и тому подобное. Мы искренне надеемся, что она будет проголосована, а если не будет проголосована, то будем ждать 21 июля, чтобы получить возможность законно завести фракцию "Слуга народа" в Раду и сформировать реальное правительство, которое будет действовать в соответствии с реализацией программы, которая была поддержана народом Украины", - отметил Стефанчук.

Напомним, в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.

Как сообщал УНН, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гройсмана.