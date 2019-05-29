У Зеленського сподіваються, що Рада проголосує за відставку уряду

"Якщо не буде проголосована відставка уряду, то він працюватиме далі. Наразі у Президента немає таких повноважень, щоб зняти цей уряд – це питання фракцій, фракційної домовленості тощо. Ми щиро сподіваємося, що вона буде проголосована, а якщо не буде проголосована, то чекатимемо 21 липня, щоб отримати можливість законно завести фракцію "Слуга народу" до Ради і сформувати реальний уряд, який буд діяти відповідно до реалізації програми, яка була підтримана народом України", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку.

Як повідомляв УНН, профільний комітет рекомендував Раді розглянути відставку Гройсмана.