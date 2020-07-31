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У Зеленского разъяснили, как будет работать законопроект о госстатусе отдельных религиозных праздников

У Зеленского разъяснили, как будет работать законопроект о госстатусе отдельных религиозных праздников

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам вводит законодательную норму, согласно которой работодателю рекомендуется предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - отметил Жовква.

По его словам, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. Кроме того, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

"Согласно Конституции, Украина является демократическим и правовым государством, гарантирует соблюдение основных прав человека. Одним из них является право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Статья 35 Конституции Украины подчеркивает, что это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность", - рассказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Он также отметил, что Украина выбрала главным вектором внешней политики европейскую интеграцию.

"В странах Европейского Союза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозных конфессий. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений. В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям", - отметил Жовква.

Именно поэтому приобретает актуальность законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам, добавил он.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности Рамазан-байрама, Курбан-Байрама, Песаха Рош ха-Шане, Ханука, Пасхе христиан западного обряда и другим.

Украинские Национальные Новости

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