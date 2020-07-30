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Ханука, Рош ха-Шана і Курбан-Байрам: Зеленський доручив Кабміну визначити статус релігійних свят

Ханука, Рош ха-Шана і Курбан-Байрам: Зеленський доручив Кабміну визначити статус релігійних свят

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму, Песаху Рош ха-Шані, Ханукі, Великодню християн західного обряду та іншим. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим. Відповідний указ № 303/2020 Глава держави підписав 30 липня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в документі, така пропозиція подається з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх вірян, ушанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного.

“Згідно з указом, уряд має вивчити це питання та напрацювати пропозиції у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті, після чого внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект. Указ набирає чинності з дня його опублікування”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, влада Умані вказала на неможливість традиційного паломництва до міста хасидів на Рош ха-Шана цього року.

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