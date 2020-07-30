Ханука, Рош ха-Шана и Курбан-Байрам: Зеленский поручил Кабмину определить статус религиозных праздников

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 24380 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101145 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106035 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132753 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110362 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130931 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101978 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102570 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104413 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Ханука, Рош ха-Шана и Курбан-Байрам: Зеленский поручил Кабмину определить статус религиозных праздников

Ханука, Рош ха-Шана и Курбан-Байрам: Зеленский поручил Кабмину определить статус религиозных праздников

Киев  •  УНН

 • 16039 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош ха-Шане, Хануке, Пасхе христиан западного обряда и другим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим. Соответствующий указ № 303/2020 Глава государства подписал 30 июля 2020", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

"Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект. Указ вступает в силу со дня его опубликования", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, власти Умани указали на невозможность традиционного паломничества в город хасидов на Рош ха-Шана этого года.

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