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У Зеленського роз'яснили, як працюватиме законопроект про держстатус окремих релігійних свят

У Зеленського роз'яснили, як працюватиме законопроект про держстатус окремих релігійних свят

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Законопроект про надання державного статусу окремим релігійним святам запроваджує законодавчу норму, згідно з якою роботодавцю рекомендується надавати вихідний день працівнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

"Пропонується надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду. Відповідно до законопроекту, роботодавцю рекомендується надавати вихідний день співробітнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії", – зазначив Жовква.

За його словами, такий підхід дасть змогу забезпечити дотримання традицій святкування та продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності та взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без жодних порушень споконвічних традицій.

"Відповідно до Конституції, Україна є демократичною та правовою державою, яка гарантує дотримання основоположних прав людини. Одним з них є право на свободу світогляду та віросповідання. Стаття 35 Конституції України наголошує, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність", – розповів заступник керівника Офісу Президента.

Він також зауважив, що Україна обрала головним вектором зовнішньої політики європейську інтеграцію.

"У країнах Європейського Союзу існують глибокі традиції поваги до релігій та релігійних конфесій. Їхні права закріплені у відповідних законодавчих актах, а суспільство поважає кожну людину, незалежно від її релігійних переконань. В Україні діє велика кількість релігійних громад, які сповідують філософію різних релігій світу. Проте десятиліття панування ідеології державного атеїзму спотворили ставлення людей до окремих релігійних течій", – зазначив Жовква.

Саме тому набуває актуальності законопроект про надання державного статусу окремим релігійним святам, додав він.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму, Песаху Рош ха-Шані, Ханукі, Великодню християн західного обряду та іншим.

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