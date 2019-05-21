У Зеленского рассказали, будут ли преследовать предшественников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Судебные дела против высокопоставленных чиновников предыдущей власти не станут приоритетом деятельности команды нового Президента Украины. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"При наличии 100% доказательств совершения преступления высокими лицами прошлой власти, конечно, мы будем принципиальными - не помогут никакие деньги, ни заслуги. Мы считаем, что надо двигаться вперед", - отметил Богдан.
По его словам, политическая месть не будет приоритетом деятельности нынешней власти.
Напомним, ГБР начало досудебное расследование относительно Порошенко.
Добавим, что суд открыл производство о запрете выезда из Украины Порошенко, Парубию и Гройсману.