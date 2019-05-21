У Зеленського розповіли, чи будуть переслідувати попередників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Судові справи проти високо посадовців попередньої влади не стануть пріоритетом діяльності команди нового Президента України. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"При наявності 100% доказів вчинення злочину найвищими особами минулої влади, звичайно, ми будемо принципові – не допоможуть ніякі гроші, ні заслуги. Ми вважаємо, що треба рухатись вперед", - зазначив Богдан.
За його словами, політична помста не буде пріоритетом діяльності нинішньої влади.
Нагадаємо, ДБР розпочало досудове розслідування стосовно Порошенка.
Додамо, що суд відкрив провадження щодо заборони виїзду з України Порошенка, Парубія і Гройсмана.