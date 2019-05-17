Суд відкрив провадження щодо заборони виїзду з України Порошенка, Парубія і Гройсмана

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом до Національної поліції, Служби безпеки та Адміністрації Державної прикордонної служби щодо заборони після проведення парламентських та президентських виборів виїзду з України топ-чиновників, серед яких - Петро Порошенко, Володимир Гройсман, Андрій Парубій. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

Серед третіх осіб, окрім Президента України Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія та Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана зазначено понад 50 народних депутатів президентської фракції, більше ніж 40 членів Уряду, голова правління НАК "Нафтогаз України", а також судді Верховного Суду і члени ВККСУ. Загалом 180 третіх осіб.

Нагадаємо, раніше суд відкрив провадження у справі за позовом Олександра Дубінського, який також просить суд заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів.

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