Суд открыл производство о запрете выезда из Украины Порошенко, Парубия и Гройсмана

Среди третьих лиц, кроме Президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов Правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного Суда и члены ВККС. В общем 180 третьих лиц.

Напомним, ранее суд открыл производство по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.