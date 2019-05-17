Суд открыл производство о запрете выезда из Украины Порошенко, Парубия и Гройсмана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Национальной полиции, Службы безопасности и Администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины топ-чиновников, среди которых - Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Андрей Парубий. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
Среди третьих лиц, кроме Президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов Правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного Суда и члены ВККС. В общем 180 третьих лиц.
Напомним, ранее суд открыл производство по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.