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Суд відкрив провадження за позовом про заборону топ-чиновникам виїжджати за кордон

Суд відкрив провадження за позовом про заборону топ-чиновникам виїжджати за кордон

Київ • УНН

 • 18876 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом про заборону високопосадовцям виїжджати за кордон. Про це повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом відомого блогера Олександра Дубінського, який просить суд заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів", - йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що справа розглядатиметься у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Нагадаємо, минулого тижня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Олександра Дубінського до Національної поліції України, Служби безпеки України та Адміністрації Державної прикордонної служби України про визнання протиправною їх бездіяльність щодо захисту національної безпеки України. Треті особи — Президент Петро Порошенко, голова АПУ Ігор Райнін, народний депутат Ігор Кононенко.

Серед вимог – заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів.

Також суд попросили визнати протиправною бездіяльність Нацполіції та СБУ щодо не вчинення профілактичних дій із запобігання корупції та посягань на економічну безпеку держави з боку вищевказаних осіб.

За кілька днів до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Національної поліції, Служби безпеки та Адміністрації Державної прикордонної служби щодо заборони після проведення парламентських та президентських виборів виїзду з України топ-чиновників.

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