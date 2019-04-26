Суд открыл производство по иску о запрете топ-чиновникам выезжать за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску о запрете чиновникам выезжать за границу. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.
Напомним, на прошлой неделе в Окружной административный суд города Киева поступил иск от Александра Дубинского к Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины и Администрации Государственной пограничной службы Украины о признании противоправной их бездеятельность по защите национальной безопасности Украины. Третьи лица - Президент Петр Порошенко, глава АПУ Игорь Райнин, народный депутат Игорь Кононенко.
Среди требований - запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.
Также суд попросили признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ по не совершению профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательствах на экономическую безопасность государства со стороны вышеуказанных лиц.
За несколько дней в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Национальной полиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины топ-чиновников.