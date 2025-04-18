У Зеленского прокомментировали заявление кремля о якобы окончании энергетического перемирия

В Офисе Президента Владимира Зеленского прокомментировали заявление пресс-секретаря российского диктатора владимира путина дмитрия пескова относительно якобы окончания энергетического перемирия, отметив, что Украина считает началом договоренности с США 25 марта. Об этом сообщил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает УНН.

Не знаю, с какого момента заявления пескова что-то для кого-то значат. Мы считаем началом договоренности с американской стороной 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующие заявления. Но, беря во внимание неадекватность россиян и данные разведки, вчера Президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время кануна Пасхи или после нее - заявил Литвин.

Контекст

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, по данным росСМИ, заявил, что месяц моратория на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры якобы закончился, но новых указаний путин не давал.

Дополнение

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявлял, что Украина подтверждает, что с 25 марта, после подписания соглашения с США, начался период прекращения атак на энергетические объекты с обеих сторон. Это перемирие было публично объявлено на сайте Белого дома и получило политическую, юридическую и международную силу. Дата 18 марта является чисто вымышленной российской стороной.

МИД Украины заявляло также, что россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие.