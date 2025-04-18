У Зеленського прокоментували заяву кремля про нібито закінчення енергетичного перемир'я
Київ • УНН
В Офісі Президента заявили, що Україна вважає 25 березня початком домовленості з США щодо енергетичного перемир'я. Зеленський попередив про загрозу ударів по енергетиці.
В Офісі Президента Володимира Зеленського прокоментували заяву речника російського диктатора володимира путіна дмитра пєскова щодо нібито закінчення енергетичного перемир’я, зазначивши, що Україна вважає початком домовленості з США 25 березня. Про це повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.
Не знаю, з якого моменту заяви пєскова щось для когось значать. Ми вважаємо початком домовленості з американською стороною 25 березня, коли Білий дім опублікував відповідні заяви. Але, зважаючи на неадекватність росіян і дані розвідки, учора Президент Зеленський попередив про загрозу російських ударів по обʼєктах енергетики у час напередодні Великодня або після нього
Контекст
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, за даними росЗМІ, заявив, що місяць мораторію на завдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури нібито закінчився, але нових вказівок путін не давав.
Доповнення
Речник МЗС України Георгій Тихий заявляв, що Україна підтверджує, що з 25 березня, після підписання угоди з США, розпочався період припинення атак на енергетичні об’єкти з обох сторін. Це перемир’я було публічно оголошене на сайті Білого дому і отримало політичну, юридичну та міжнародну силу. Дата 18 березня є суто вигаданою російською стороною.
МЗС України заявляло також, що росія вже понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я.