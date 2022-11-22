У Зеленского прокомментировали отказ кремля "сбросить украинскую власть"

Детали

Представитель кремля дмитрий песков заявил в понедельник, 21 ноября, что цель российской "специальной военной операции" в Украине не состоит в том, чтобы спровоцировать смену власти в Киеве. Он сказал: "Нет, президент (владимир путин - ред.) об этом уже говорил", - сказал песков.

В свою очередь Подоляк заявил, что изменения риторики российских властей очевидны. По его словам, прошло 9 месяцев и 80 тыс. российских уничтоженных солдат от слов владимира путина о "шайке наркоманов, захватившей власть в Киеве" и до вчерашнего признания демократического украинского правительства.

Цитата

"Росскийские понты. Напоминание рф: никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран. Вы не знаете, что такое выборы и свобода", - написал он.

Дополнение

Белый дом заявил, что только Президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с россией, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом, в Вашингтоне отвергли мнение, что США давят на Украину, чтобы она начала переговоры.