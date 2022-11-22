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У Зеленського прокоментували відмову кремля "скидати українську владу"

У Зеленського прокоментували відмову кремля "скидати українську владу"

Київ • УНН

 • 402475 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Офісі президента відреагували на слова представника кремля дмитра пєскова, що нібито рф не збиралася скидати законну владу України, назвавши це "російськими понтами". Про це пише УНН з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Деталі 

Представник кремля дмитро пєсков заявив у понеділок, 21 листопада, що мета російської "спеціальної військової операції" в Україні не полягає в тому, щоб спровокувати зміну влади у Києві. Він сказав: "Ні, президент (володимир путін - ред.) про це вже говорив", - сказав пєсков. 

Своєю чергою Подоляк заявив, що зміни риторики російської влади очевидні. За його словами, минуло 9 місяців і 80 тис. російських знищених солдат від слів володимира путіна про "шайку наркоманів, що захопила владу в Києві" і до вчорашнього визнання демократичного українського уряду. 

Цитата

"Російські понти. Нагадування рф: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода", - написав він.

Доповнення

Білий дім заявив, що лише Президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів з росією, заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Таким чином, у Вашингтоні відкинули думку, що США тиснуть на Україну, щоб вона розпочала переговори.

Українські Національні Новини

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