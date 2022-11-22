У Зеленського прокоментували відмову кремля "скидати українську владу"

Деталі

Представник кремля дмитро пєсков заявив у понеділок, 21 листопада, що мета російської "спеціальної військової операції" в Україні не полягає в тому, щоб спровокувати зміну влади у Києві. Він сказав: "Ні, президент (володимир путін - ред.) про це вже говорив", - сказав пєсков.

Своєю чергою Подоляк заявив, що зміни риторики російської влади очевидні. За його словами, минуло 9 місяців і 80 тис. російських знищених солдат від слів володимира путіна про "шайку наркоманів, що захопила владу в Києві" і до вчорашнього визнання демократичного українського уряду.

Цитата

"Російські понти. Нагадування рф: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода", - написав він.

Доповнення

Білий дім заявив, що лише Президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів з росією, заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Таким чином, у Вашингтоні відкинули думку, що США тиснуть на Україну, щоб вона розпочала переговори.