Білий дім: лише Зеленський може ухвалити рішення про переговори з Росією

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«Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання – це найкраще, що можливо, не рахуючи просто виведення військ путіним. Ми також говорили, що Зеленський сам визначає, чи він готовий до переговорів, коли і як ці переговори будуть виглядати», — заявив Кірбі журналістам.

«Ніхто в США не штовхає, не схиляє і не підбиває його до переговорів», — додав він, маючи на увазі українського лідера.

Деталі

Заява Кірбі була зроблена через два дні після того, як головний генерал Пентагону, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі припустив, що після великих перемог на полі бою та значного ослаблення російських військ Київ може скористатися цим та розпочати переговори про припинення війни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що не відкидає проведення перемовин з російським диктатором володимиром путіним, але для цього росія має вивести війська з України і відшкодувати збитки.