Белый дом: только Зеленский может принять решение о переговорах с Россией

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«Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование – это лучшее, что возможно, не считая просто вывод войск путиным. Мы также говорили, что Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть», — заявил Кирби журналистам.

«Никто в США не толкает, не склоняет и не подводит его к переговорам», — добавил он, имея в виду украинского лидера.

Детали

Заявление Кирби было сделано через два дня после того, как главный генерал Пентагона, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предположил, что после больших побед на поле боя и значительного ослабления российских войск Киев может воспользоваться этим и начать переговоры о прекращении войны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не исключает проведения переговоров с российским диктатором владимиром путиным, но для этого россия должна вывести войска из Украины и возместить ущерб.