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Прессекретар кремля дмитро пєсков також заявив, що питання про залучення додаткових російських солдатів для участі в бойових діях в Україні в рамках другого раунду мобілізації не обговорювалося.

На запитання журналістів, чи планує росія новий раунд мобілізації, пєсков сказав: «Я не можу говорити від імені міноборони, але в кремлі не точаться дискусії з цього приводу».

Зміна влади у Києві не є метою «спецоперації», заявив пєсков.

«Ні, президент (путін - ред.) про це вже говорив», - сказав пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є зміна влади в Києві однією з цілей «спецоперації».

Додамо

росія мобілізувала понад 300 000 резервістів для підтримки так званої «спеціальної військової операції» в Україні в ході скандальної мобілізації, розпочатої у вересні.

Цей крок спонукав сотні тисяч російських чоловіків тікати з країни, щоб уникнути призову, і викликав найбільші антикремлівські протести по всій країні, відколи Москва ввела свої війська в лютому.

путін припинив мобілізаційну кампанію наприкінці жовтня, але не скасував офіційного указу, який забезпечує правову основу для цього призову.