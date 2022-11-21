О новой мобилизации речь не идет, цель операции - не спровоцировать смену власти в Киеве - кремль

Детали

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков также заявил, что вопрос о привлечении дополнительных российских солдат для участия в боевых действиях в Украине в рамках второго раунда мобилизации не обсуждался.

На вопрос журналистов, планирует ли россия новый раунд мобилизации, песков сказал: «Я не могу говорить от имени минобороны, но в кремле не ведутся дискуссии по этому поводу».

Смена власти в Киеве не является целью «спецоперации», заявил песков.

«Нет, президент (путин – ред.) об этом уже говорил», - сказал песков, отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли смена власти в Киеве одной из целей «спецоперации».

Добавим

россия мобилизовала более 300 000 резервистов для поддержки так называемой «специальной военной операции» в Украине в ходе скандальной мобилизации, начатой ​​в сентябре.

Этот шаг побуждал сотни тысяч русских мужчин бежать из страны, чтобы избежать призыва, и вызвал самые большие антикремлевские протесты по всей стране.

путин прекратил мобилизационную кампанию в конце октября, но не отменил официальный указ, обеспечивающий правовую основу для этого призыва.