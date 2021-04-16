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У Зеленского прогнозируют, что законопроект о статусе олигархов попадет в Раду в течение двух-трех месяцев

У Зеленского прогнозируют, что законопроект о статусе олигархов попадет в Раду в течение двух-трех месяцев

Киев  •  УНН

 • 30844 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада может рассмотреть законопроект о статусе олигархов, который предложил разработать Президент Украины Владимир Зеленский, в течение ближайших 2-3 месяцев. Об этом журналисту УНН заявил представитель главы государства в КСУ, народний депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Цитата

"Я думаю, что мы можем ожидать, что в ближайшие 2-3 месяца (законопроект о статусе олигархов в Украине - ред.) попадет в Раду. Президент наверное определит этот законопроект как неотложный и он, соответственно, будет рассмотрен Верховной Радой вне очереди. Думаю, что при оптимистическом ожидании, могу спрогнозировать, что июнь-июль, на той сессии этот закон может быть принят, как минимум, в первом чтении, а возможно и в целом", - сказал Вениславский.

Детали

Также он считает, что в ближайшее время этот законопроект будет разработан в Офисе Президента.

"Возможно и в парламентском комитете будет совместная рабочая группа создана. Это было бы совершенно правильно для того, чтобы обеспечить максимально быстрое прохождение этого законопроекта через парламент", - добавил Вениславский.

Он напомнил, что деолигархизация Украины - это один из предвыборных тезисов Президента и партии "Слуга народа".

"Олигархи - это не просто мощные, крупные бизнесмены, а это те бизнесмены, которые в силу своих возможностей: медийных и финансовых создают политические проекты, или каким-то образом влияют на политические проекты и соответственно оперируют государственными возможностями для достижения своих частных корпоративных интересов. Для того, чтобы этого не было предлагается разработать законопроект. Он сделает невозможным со стороны олигархов, бизнесменов скажем так, которые имеют не совсем правомерны намерения, иметь свои представительства в парламенте, влиять на деятельность исполнительной власти", - сказал представитель главы государства в КСУ.

Добавим

Вениславский объяснил, что этот законопроект имеет целью сделать из олигархов обычных бизнесменов, которые не будут иметь политического влияния, и не будут использовать государственные ресурсы, медиаресурсы для своего собственного обогащения.

На вопрос, как планируют определять статус олигарха, Вениславский ответил: "Он определен с точки зрения международной практики и с украинской опыта. Это мощные бизнесмены, которые имеют свое политическое представительство в парламенте, которые имеют свое представительство в органах исполнительной власти, которые имеют свои медиаресурсы, которые позволяют им расставлять нужные акценты в медийном пространстве и это в совокупности способствует зарабатыванию денег этими людьми и эти деньги используются, точно не в государственных интересах".

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов.

Ранее в Раде национальной безопасности и обороны Украины отметили, что рассмотрят санкции относительно украинского олигарха и бывшего чиновника Игоря Коломойского "в случае поступления предложений".

Что предшествовало

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания на посту главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

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В Госдепе при этом заявили, что у Блинкена есть "достоверная информация" о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

Позже в ЕС поддержали санкции США по Коломойскому. Только после этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции США против Коломойского.

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