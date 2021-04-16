У Зеленського прогнозують, що законопроект про статус олігархів потрапить до Ради протягом двох-трьох місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада може розглянути законопроект про статус олігархів, який запропонував розробити Президент України Володимир Зеленський, протягом найближчих 2-3 місяців. Про це журналісту УНН заявив представник Глави держави у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.
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“Я думаю, що ми можемо очікувати, що протягом найближчих 2-3 місяців (законопроект про статус олігархів в Україні — ред.) потрапить до Ради. Президент напевне визначить цей законопроект, як невідкладний і він, відповідно, буде розглянутий Верховною Радою позачергово. Думаю, що при оптимістичному очікуванні, можу спрогнозувати, що червень-липень на тій сесії цей закон може бути ухвалений щонайменше у першому читанні, а можливо й в цілому”, — сказав Веніславський.
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Також він вважає, що найближчим часом цей законопроект буде розроблений в Офісі Президента.
“Можливо і в парламентському комітеті буде спільна робоча група створена. Це було б абсолютно правильно для того, щоб забезпечити максимально швидке проходження цього законопроекту через парламент”, — додав Веніславський.
Він нагадав, що деолігархізація України — це одна з передвиборчих тез Президента та політичної партії “Слуга народу”.
“Олігархи — це не просто потужні, великі бізнесмени, а це ті бізнесмени, які через свої можливості: медійні та фінансові створюють політичні проекти, або якимось чином впливають на політичні проекти й відповідно оперують державними можливостями для досягнення своїх приватних корпоративних інтересів. Для того, щоб цього не було пропонується розробити законопроект. Він унеможливить з боку олігархів, бізнесменів скажемо так, які мають не зовсім правомірні наміри, мати свої представництва у парламенті, впливати на діяльність виконавчої влади", - сказав представник Глави держави у КСУ.
Додамо
Веніславський пояснив, що цей законопроект має на меті зробити з олігархів звичайних бізнесменів, які не будуть мати політичного впливу, і не будуть використовувати державні ресурси, медіаресурси для свого власного збагачення.
На запитання, як планують визначати статус олігарха, Веніславський відповів: “Він визначений з точки зору міжнародної практики й з українського досвіду. Це потужні бізнесмени, які мають своє політичне представництво в парламенті, які мають своє представництво в органах виконавчої влади, які мають свої медіаресурси, які дозволяють їм розставляти потрібні акценти в медійному просторі й це в сукупності сприяє заробляння грошей цими людьми й ці гроші використовуються, точно не в державних інтересах”.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів.
Раніше у Раді національної безпеки й оборони України зазначили, що розглянуть санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського “у разі надходження пропозицій”.
Що передувало
Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.
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У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.
Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.
Пізніше у ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського. Лише після цього, президент Володимир Зеленський прокоментував санкції США проти Коломойського.