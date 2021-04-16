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У Зеленського прогнозують, що законопроект про статус олігархів потрапить до Ради протягом двох-трьох місяців

Київ • УНН

 • 30849 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада може розглянути законопроект про статус олігархів, який запропонував розробити Президент України Володимир Зеленський, протягом найближчих 2-3 місяців. Про це журналісту УНН заявив представник Глави держави у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Цитата

“Я думаю, що ми можемо очікувати, що протягом найближчих 2-3 місяців (законопроект про статус олігархів в Україні — ред.) потрапить до Ради. Президент напевне визначить цей законопроект, як невідкладний і він, відповідно, буде розглянутий Верховною Радою позачергово. Думаю, що при оптимістичному очікуванні, можу спрогнозувати, що червень-липень на тій сесії цей закон може бути ухвалений щонайменше у першому читанні, а можливо й в цілому”, — сказав Веніславський.

Деталі

Також він вважає, що найближчим часом цей законопроект буде розроблений в Офісі Президента.

“Можливо і в парламентському комітеті буде спільна робоча група створена. Це було б абсолютно правильно для того, щоб забезпечити максимально швидке проходження цього законопроекту через парламент”, — додав Веніславський.

Він нагадав, що деолігархізація України — це одна з передвиборчих тез Президента та політичної партії “Слуга народу”.

“Олігархи — це не просто потужні, великі бізнесмени, а це ті бізнесмени, які через свої можливості: медійні та фінансові створюють політичні проекти, або якимось чином впливають на політичні проекти й відповідно оперують державними можливостями для досягнення своїх приватних корпоративних інтересів. Для того, щоб цього не було пропонується розробити законопроект. Він унеможливить з боку олігархів, бізнесменів скажемо так, які мають не зовсім правомірні наміри, мати свої представництва у парламенті, впливати на діяльність виконавчої влади", - сказав представник Глави держави у КСУ.

Додамо

Веніславський пояснив, що цей законопроект має на меті зробити з олігархів звичайних бізнесменів, які не будуть мати політичного впливу, і не будуть використовувати державні ресурси, медіаресурси для свого власного збагачення.

На запитання, як планують визначати статус олігарха, Веніславський відповів: “Він визначений з точки зору міжнародної практики й з українського досвіду. Це потужні бізнесмени, які мають своє політичне представництво в парламенті, які мають своє представництво в органах виконавчої влади, які мають свої медіаресурси, які дозволяють їм розставляти потрібні акценти в медійному просторі й це в сукупності сприяє заробляння грошей цими людьми й ці гроші використовуються, точно не в державних інтересах”.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів.

Раніше у Раді національної безпеки й оборони України зазначили, що розглянуть санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського “у разі надходження пропозицій”.

Що передувало

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Речниця Зеленського про санкції США проти Коломойського: думаю, це початок

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.

Пізніше у ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського. Лише після цього, президент Володимир Зеленський прокоментував санкції США проти Коломойського.

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