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В Зеленского показали фото с церемонии памяти погибших в катастрофе в Иране

Киев • УНН

 • 20766 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Офис Президента обнародовал фотографии с начала церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании “Международные авиалинии Украины” в Исламской Республике Иран, передает УНН.

В Зеленского показали фото с церемонии памяти погибших в катастрофе в Иране

“Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбивания самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших”, — говорится в сообщении ОП.

Так, церемония началась после 11:00 в субботу. С 12:00 началась закрытая церемония прощания для родственников погибших.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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