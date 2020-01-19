В Зеленского показали фото с церемонии памяти погибших в катастрофе в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Офис Президента обнародовал фотографии с начала церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании “Международные авиалинии Украины” в Исламской Республике Иран, передает УНН.
“Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбивания самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших”, — говорится в сообщении ОП.
Так, церемония началась после 11:00 в субботу. С 12:00 началась закрытая церемония прощания для родственников погибших.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.