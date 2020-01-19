В аеропорту “Бориспіль” відбудеться закрита церемонія прощання для родичів загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” відбудеться закрита церемонія прощання з загиблими українцями внаслідок авіакатастрофи в Ірані, передає УНН.
Так, з 12:00 до 13:00 в аеропорту відбудеться закрита церемонія прощання з загиблими українцями для родичів і близьких. Вже з 13:00 термінал буде відкрито для всіх бажаючих, хто хоче попрощатися і ушанувати пам’ять загиблих.
Як повідомляв УНН, жалобний кортеж з тілами загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані рушив до терміналу В аеропорту "Бориспіль".
Додамо, що близько 11.00 літак із українцями, загиблими в Ірані, приземлився у "Борисполі".
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.