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В аэропорту "Борисполь" состоится закрытая церемония прощания для родственников погибших

Киев • УНН

 • 22798 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" состоится закрытая церемония прощания с погибшими украинцами результате авиакатастрофы в Иране, передает УНН.

В аэропорту "Борисполь" состоится закрытая церемония прощания для родственников погибших

Так, с 12:00 до 13:00 в аэропорту состоится закрытая церемония прощания с погибшими украинцами для родственников и близких. Уже с 13:00 терминал будет открыт для всех желающих, кто хочет попрощаться и почтить память погибших.

Как сообщал УНН, траурный кортеж с телами погибших в результате авиакатастрофы в Иране отправился к терминалу В аэропорту "Борисполь".

Добавим, что около 11.00 самолет с украинцами, погибшим в Иране, приземлился в "Борисполе".

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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