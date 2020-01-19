Жалобний кортеж із українцями, загиблими в Ірані, рушив до терміналу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Жалобний кортеж з тілами загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані рушив до терміналу В аеропорту "Бориспіль", передає кореспондент УНН.
В аеропорту “Бориспіль” з літака винесли тіла всіх 11 загиблих українців і жалобний кортеж рушив до терміналу В, де відбудеться церемонія прощання з загиблими.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.