Траурный кортеж с украинцами, погибшими в Иране, двинулся к терминалу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Траурный кортеж с телами погибших в результате авиакатастрофы в Иране отправился к терминалу В аэропорта "Борисполь", передает корреспондент УНН.
В аэропорту "Борисполь" из самолета вынесли тела всех 11 погибших украинцев и траурный кортеж направился к терминалу В, где состоится церемония прощания с погибшими.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.