У Зеленського показали фото з церемонії вшанування пам’яті загиблих у катастрофі в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Офіс Президента оприлюднив світлини з початку церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран, передає УНН.
“Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих”, — йдеться в повідомленні ОП.
Так, церемонія почалась після 11:00 у суботу. З 12:00 розпочалась закрита церемонія прощання для родичів загиблих.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.