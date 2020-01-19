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У Зеленського показали фото з церемонії вшанування пам’яті загиблих у катастрофі в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Офіс Президента оприлюднив світлини з початку церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран, передає УНН.

У Зеленського показали фото з церемонії вшанування пам’яті загиблих у катастрофі в Ірані

“Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих”, — йдеться в повідомленні ОП.

Так, церемонія почалась після 11:00 у суботу. З 12:00 розпочалась закрита церемонія прощання для родичів загиблих.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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