У Зеленского не будут делать ставку на нардепов "перебежчиков"

"Президент будет не против, если народные избранники будут поддерживать инициативы, предложенные им после инаугурации. Ведь Зеленский будет предлагать законопроекты, направленные на уравнивание всех перед законом, на создание более комфортных условий для жизни украинского общества. Готовы голосовать - мы за, но это не значит, что благодаря этому кто-то станет чей-то командой. Создавать инициативные группы в поддержку победителя президентских выборов не нужно. Это ВРУ и она, в первую очередь, должна работать на благо страны", - заявил он.

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Напомним, депутат от фракции Радикальной партии Сергей Рыбалка инициировал создание в Раде межфракцинного объединения “Независимость и развитие” в поддержку Зеленского. При этом, эксперты убеждены, что такое “переобувание на лету” не поможет Рыбалке удержатся за депутатский мандат.

В свою очередь Разумков по этому поводу заявил, что в команде новоизбранного президента в персональной помощи со стороны Рыбалки не нуждаются.

"Мы ждем, что депутаты будут выполнять все те обязательства, которые они на себя брали. В том числе, например, по снятию депутатской неприкосновенности, по многим другим вопросам. В рамках украинского законодательства есть четкий алгоритм взаимодействия президента и ВР, я не вижу здесь предпосылок для создания каких-то групп, которые бы поддерживали Президента. Какой-то персональной помощи от народных депутатов мы не ждем. Нужно не Зеленскому помогать, а украинскому народу", - сказал он.

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Рыбалке и другим "инициативным" нардепам не стоит рассчитывать на место в списке партии "Слуга народа", добавил Разумков.

"Во-первых, потому, что на сегодня списки не формируются. Во-вторых: если мы говорим о партийном строительстве, о законах Украины и уставах партии, согласно которым должны формироваться списки - там нет ссылки на то, что к команде можно присоединиться благодаря созданию группы поддержки Президента. Там абсолютно другие правила взаимоотношений, и я думаю, что в ближайшее время эти принципы будут озвучены представителями партии "Слуга народа", - объяснил он.

Напомним, как сообщал УНН, политологи и журналисты прогнозируют, что Радикальная партия Ляшка не попадет в Раду нового созыва.