У Зеленського не робитимуть ставку на нардепів "перебіжчиків"

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Щоб потрапити до наступного складу Верховної Ради України - створювати ініціативи на підтримку переможця президентських виборів Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу" не обов'язково. Досить працювати на благо країни. Про це в коментарі УНН повідомив радник Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

"Президент буде не проти, якщо народні обранці будуть підтримувати ініціативи, запропоновані ним після інавгурації. Адже Зеленський буде пропонувати законопроекти, спрямовані на зрівняння всіх перед законом, на створення більш комфортних умов для життя українського суспільства. Чи готові голосувати - ми за, але це не значить, що завдяки цьому хтось стане чиєюсь командою. Створювати ініціативні групи на підтримку переможця президентських виборів не потрібно. Це ВРУ і вона, в першу чергу, повинна працювати на благо країни", - заявив він.

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Нагадаємо, депутат від фракції Радикальної партії Сергій Рибалка ініціював створення в Раді межфракцінного об'єднання "Незалежність і розвиток" в підтримку Зеленського. При цьому, експерти переконані, що таке "перевзування на льоту" не допоможе Рибалці втримаються за депутатський мандат.

У свою чергу Разумков з цього приводу заявив, що в команді новообраного президента персональної допомоги з боку Рибалки не потребують.

"Ми чекаємо, що депутати будуть виконувати всі ті зобов'язання, які вони на себе брали. В тому числі, наприклад, по зняттю депутатської недоторканності, з багатьох інших питань. В рамках українського законодавства є чіткий алгоритм взаємодії президента і ВР, я не бачу тут передумов для створення якихось груп, які б підтримували Президента. Якоїсь персональної допомоги від народних депутатів ми не чекаємо. Потрібно не Зеленському допомагати, а українському народові", - сказав він.

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Рибалці і іншим "ініціативним" нардепам не варто розраховувати на місце в списку партії "Слуга народу", додав Разумков.

"По-перше, тому що на сьогодні списки не формуються. По-друге: якщо ми говоримо про партійне будівництво, про закони України та статутах партії, згідно з якими повинні формуватися списки - там немає посилання на те, що до команди можна приєднатися завдяки створенню групи підтримки Президента. Там абсолютно інші правила взаємовідносин, і я думаю, що найближчим часом ці принципи будуть озвучені представниками партії "Слуга народу", - пояснив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, політологи і журналісти прогнозують, що Радикальна партія Ляшка не потрапить в Раду нового скликання.

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