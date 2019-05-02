РПЛ не попадет в следующий состав парламента - блогер
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко не попадет в следующий состав Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер, журналист Василий Крутчак, передает УНН.
"Уже осенью мы можем стать свидетелями, как Радикальная партия уходит в небытие", - отметил блогер.
Он напомнил, что во время первого тура президентских выборов глава фракции Олег Ляшко набрал чуть более 5%. Но этого не достаточно, чтобы партия вошла в парламент, заметил Крутчак.
"Ибо 5% - это личные проценты Ляшко, а не партии", - написал журналист.
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Напомним, в первом туре президентских выборов за Ляшко отдали свои голоса лишь 5,48% избирателей.
Больше всего голосов радикал взял в Черниговской, Волынской и Ровенской областях. Хуже всего за Ляшко голосовали в Киеве, Донецкой и Днепропетровской области.
Отметим, что в Днепропетровской области за результаты РПЛ отвечает председатель партийного представительства, нардеп Сергей Рыбалка.
Ранее эксперты неоднократно заявляли, что именно этот политик расшатывает репутацию Радикальной партии.
В то же время, Рыбалка недавно инициировал создание в парламенте межфракционного объединения "Независимость и развитие" в поддержку избранного Президента Владимира Зеленского. Однако, эксперты убеждены, что такое "перекрашивание" удержаться Рыбалке за мандат все равно не поможет.