РПЛ не попадет в следующий состав парламента - блогер

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106885 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110917 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113621 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114510 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142906 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115223 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140136 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144968 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130360 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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РПЛ не попадет в следующий состав парламента - блогер

РПЛ не попадет в следующий состав парламента - блогер

Киев  •  УНН

 • 17924 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко не попадет в следующий состав Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер, журналист Василий Крутчак, передает УНН.

"Уже осенью мы можем стать свидетелями, как Радикальная партия уходит в небытие", - отметил блогер.

Он напомнил, что во время первого тура президентских выборов глава фракции Олег Ляшко набрал чуть более 5%. Но этого не достаточно, чтобы партия вошла в парламент, заметил Крутчак.

"Ибо 5% - это личные проценты Ляшко, а не партии", - написал журналист.

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Напомним, в первом туре президентских выборов за Ляшко отдали свои голоса лишь 5,48% избирателей.

Больше всего голосов радикал взял в Черниговской, Волынской и Ровенской областях. Хуже всего за Ляшко голосовали в Киеве, Донецкой и Днепропетровской области.

Отметим, что в Днепропетровской области за результаты РПЛ отвечает председатель партийного представительства, нардеп Сергей Рыбалка.

Ранее эксперты неоднократно заявляли, что именно этот политик расшатывает репутацию Радикальной партии.

В то же время, Рыбалка недавно инициировал создание в парламенте межфракционного объединения "Независимость и развитие" в поддержку избранного Президента Владимира Зеленского. Однако, эксперты убеждены, что такое "перекрашивание" удержаться Рыбалке за мандат все равно не поможет.

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