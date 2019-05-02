РПЛ не потрапить до наступного складу парламенту - блогер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка не потрапить до наступного складу Верховної Ради. Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер, журналіст Василь Крутчак, передає УНН.
"Вже восени ми можемо стати свідками, як Радикальна партія відходить у небуття", - зазначив блогер.
Він нагадав, що під час першого туру президентських виборів очільник фракції Олег Ляшко набрав трохи більше 5%. Але цього не достатньо, аби партія зайшла до парламенту, зауважив Крутчак.
"Бо ті 5% - це особисті відсотки Ляшка, а не партії", - написав журналіст.
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Нагадаємо, у першому турі президентських виборів за Ляшка віддали свої голоси лише 5,48% виборців.
Найбільше голосів радикал взяв у Чернігівській, Волинський та Рівненській областях. Найгірше за Ляшка голосували у Києві, Донецькій та Дніпропетровській області.
Зауважимо, що у Дніпропетровській області за результати РПЛ відповідає голова партійного представництва, нардеп Сергій Рибалка.
Раніше експерти неодноразово заявляли, що саме цей політик розхитує репутацію Радикальної партії.
Водночас, Рибалка нещодавно ініціював створення у парламенті міжфракційного об'єднання "Незалежність та розвиток" на підтримку новобраного Президента Володимира Зеленського. Проте, експерти переконані, що таке "перефарбування" втриматися Рибалці за мандат все одно не допоможе.