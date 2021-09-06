У Зеленского не видят в законопроекте об олигархах угроз, на которые указала Денисова

Так, УНН поинтересовался, как и планируют ли исправлять в проекте закона замечания, высказанные омбудсменом, в частности в части нарушений прав человека, а также намерены ли депутаты обращаться к Венецианской комиссии за консультацией.

Цитата

"Пока заседание комитета (Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - ред.) по этому поводу не проводилось. В любом случае решение о направлении в Венецианскую комиссию принимает Верховная Рада по рекомендации комитета. Завтра начнется новая сессия. Я думаю, на комитете мы этот вопрос рассмотрим. Но говорить о том, что аргументы госпожи Денисовой я полностью разделяю, я не могу, потому что я не вижу тех угроз, которые она видит по СНБО о нарушении прав человека", - ответил Вениславский.

Детали

Представитель Президента напомнил также, что в законопроект поступило около 1300 поправок и предложений, которые комитет пока обрабатывает.

"Я думаю, мы можем, скажем так, дискуссионные моменты исправить между первым и вторым чтением. Я не вижу никаких проблем, которые сделали бы невозможной дальнейшую работу над этим законопроектом", - отметил собеседник УНН.

Также по его словам, среди представленных нардепами предложений - много так называемого "законодательного спама" - в данном случае речь о "правочном спаме".

"Я уже проанализировал правки. Очень многие из них носят характер законодательного спама, то есть там переставлены местами слова, лишние запятые и тому подобное. Я прогнозирую, что мы сможем за несколько заседаний комитета пройти все правки и рекомендации к законопроекту", - отметил Вениславский.

Контекст

3 сентября стало известно, что омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

Уполномоченная среди прочего отметила, что нормы законопроекта "об олигархах" не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. К перечню таких норм, по ее словам, относятся, в частности, наделение президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.

Как сообщил сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков, письмо Денисовой в Раде изучают.

Добавим

Разумков сообщил также, что законопроект об олигархах не появится в ближайшее время на повестке дня в Верховной Раде, поскольку поправки к нему еще не рассмотрели в комитете.

Что было раньше

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского СНБО завершит разработку мониторинга олигархов до 7 сентября.