У Зеленського не бачать у законопроекті про олігархів загроз, на які вказала Денісова

Так, УНН поцікавився, як і чи планується виправляти у проекті закону зауваження, висловлені омбудсменом, зокрема в частині порушень прав людини, а також чи мають депутати намір звертатись до Венеціанської комісії за консультацією.

Цитата

“Поки що засідання комітету (Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки — ред.) з цього приводу не проводилось. У будь-якому випадку рішення про направлення до Венеційської комісії приймає Верховна Рада за рекомендацією комітету. Завтра почнеться нова сесія. Я думаю на комітеті ми це питання розглянемо. Але говорити про те, що аргументи пані Денісової я повністю поділяю, я не можу, тому що я не бачу тих загроз які вона бачить щодо РНБО щодо порушення прав людини”, — відповів Веніславський.

Деталі

Представник Президента нагадав також, що до законопроекту надійшло близько 1300 правок і пропозицій, які комітет наразі опрацьовує.

“Я думаю, ми можемо, скажімо так, дискусійні моменти виправити між першим і другим читанням. Я не бачу жодних проблем, які унеможливили б подальшу роботу над цим законопроектом”, — зазначив співрозмовник УНН.

Також з його слів, серед поданих нардепами пропозицій — багато так званого “законодавчого спаму”- в данному випадку мова про “правковий спам”.

“Я вже проаналізував правки. Дуже багато з них носять характер законодавчого спаму, тобто там переставлені місцями слова, зайві коми тощо. Я прогнозую, що ми зможемо за кілька засідань комітету пройти всі правки і рекомендації до законопроекту”, — зазначив Веніславський.

Контекст

3 вересня стало відомо, що омбудсмен Людмила Денісова надіслала голові парламенту Дмитру Разумкову лист із проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.

Уповноважена серед іншого зазначила, що норми законопроекту “про олігархів” не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина. До переліку таких норм, з її слів, належать зокрема наділення президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями.

Як повідомив сьогодні спікер парламенту Дмитро Разумков, лист Денісової у Раді вивчають.

Додамо

Разумков повідомив також, що законопроект про олігархів не з’явиться найближчим часом на порядку денному у Верховній Раді, оскільки правки щодо нього ще не розглянули в комітеті.

Що було раніше

1 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію. “За” проголосували 275 народних депутатів.

Також секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за дорученням президента України Володимира Зеленського РНБО завершить розробку моніторингу олігархів до 7 вересня.