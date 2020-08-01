В Здолбунове легковушка BMW сбила малолетнюю велосипедистку, девочка умерла в "скорой"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Полицейские задержали здолбуновчанина за смертельное ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
"Сообщение о автопроисшествии с пострадавшими в городе Здолбунов поступило в полицию вчера, 31 июля, в 21:12. Полицейские на месте происшествия установили, что на улице Заводская 29-летний водитель автомобиля BMW-530, местный житель, допустил наезд на малолетнего велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. От полученных травм 12-летняя здолбуновчанка умерла в карете "скорой" по дороге в больницу. У водителя отобрали биологические образцы крови для определения состояния опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
"Здолбуновчанина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания. Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку", - резюмировали правоохранители.
Как сообщалось ранее в УНН, в Запорожье лобовое столкновение BMW и грузовика, 4 человека погибли.