На Запоріжжі лобове зіткнення BMW та вантажівки, 4 осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Запоріжжі на автодорозі "Василівка-Бердянськ" відбулося зіткнення легковика із вантажівкою, загинули 4 людей. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області, інформує УНН.
"1 серпня о 7:45 до Василівського відділу поліції головного управління Національної поліції у Запорізькій області надійшло повідомлення про смертельну аварію на автошляху "Василівка-Бердянськ". Попередньо встановлено, що водій автомобіля BМW (його дані встановлюються), рухаючись з боку міста Василівка у сторону Бердянська, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MАN. У результаті аварії водій іномарки та три його пасажири: жінки 1997 та 2001 років народження та чоловік 1995 року народження загинули на місці. Водій вантажівки госпіталізований до лікарні з тілесними ушкодженнями", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у місця скоєння ДТП організовано об’їзд транспорту через сусідні населені пункти. Місце пригоди охороняється виділеними додатковими силами поліції. Слідчі проводять огляд.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутися за телефоном (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або "102".
Як повідомлялося раніше в УНН, на Прикарпатті лобове зіткнення Audi та "копійки", є загиблий.