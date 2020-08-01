На Запорожье лобовое столкновение BMW и грузовика, 4 человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Запорожье на автодороге "Васильевка-Бердянск" произошло столкновение легковушки с грузовиком, погибли 4 человека. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области, передает УНН.
"1 августа в 7:45 в Васильевском отделе полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге "Васильевка-Бердянск". Предварительно установлено, что водитель автомобиля BМW (его данные устанавливаются), двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN. В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места совершения ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Следователи проводят осмотр.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или "102".
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