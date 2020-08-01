На Запорожье лобовое столкновение BMW и грузовика, 4 человека погибли

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 63671 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103764 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108673 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136581 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111668 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133034 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102368 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104750 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102158 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Запорожье лобовое столкновение BMW и грузовика, 4 человека погибли

На Запорожье лобовое столкновение BMW и грузовика, 4 человека погибли

Киев  •  УНН

 • 22384 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Запорожье на автодороге "Васильевка-Бердянск" произошло столкновение легковушки с грузовиком, погибли 4 человека. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области, передает УНН.

"1 августа в 7:45 в Васильевском отделе полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге "Васильевка-Бердянск". Предварительно установлено, что водитель автомобиля BМW (его данные устанавливаются), двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN. В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места совершения ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Следователи проводят осмотр.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или "102".

Как сообщалось ранее в УНН, на Прикарпатье лобовое столкновение Audi и "копейки", есть погибший.

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