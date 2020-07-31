На Прикарпатті лобове зіткнення Audi та "копійки", є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. На трасі біля Івано-Франківська сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів, одна людина загинула. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.
"30 липня о 22:35 у селі Боднарів Калуського району на автодорозі державного значення Н-10 сполученням "Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига" відбулося ДТП з потерпілими за участю двох легкових автомобілів: "ВАЗ" та Audi на іноземній реєстрації", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники дістали з понівеченої автівки тіло загиблої людини та допомогли ліквідувати наслідки ДТП.
В пресслужбі ГУНП у Івано-Франківській області повідомили, що 55–річний водій "ВАЗ-2101", намагаючись обігнати попутню автівку, виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Audi А-6, якою керував 21-річний мешканець смт. Богородчани.
"Внаслідок ДТП керманич "ВАЗ-2101" загинув на місці аварії до приїзду медиків. Тіло чоловіка відправлено на проведення судово-медичної експертизи, в ході якої буде встановлено, чи був водій "ВАЗ-2101" тверезим. Водія Audi А-6 освідчили на стан алкогольного сп’яніння – тверезий", – зазначили в поліції.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося в УНН, на трасі "Київ-Одеса" вантажівка насмерть збила двох пішоходів.