На Прикарпатье лобовое столкновение Audi и "копейки", есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. На трассе вблизи Ивано-Франковска произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.
"30 июля в 22:35 в селе Боднарев Калушского района на автодороге государственного значения Н-10 сообщением "Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга" произошло ДТП с пострадавшими с участием двух легковых автомобилей: "ВАЗа" и Audi с иностранной регистрацией", - говорится в сообщении.
Спасатели достали из изувеченной машины тело погибшего человека и помогли ликвидировать последствия ДТП.
В пресс-службе ГУНП в Ивано-Франковской области сообщили, что 55-летний водитель "ВАЗ-2101", пытаясь обогнать попутную машину, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Audi А-6, которой управлял 21-летний житель пгт. Богородчаны.
"В результате ДТП водитель "ВАЗ-2101" погиб на месте аварии до приезда медиков. Тело мужчины отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлено, был ли водитель "ВАЗ-2101" трезвым. Водителя Audi А-6 освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения - трезвый", - отметили в полиции.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось в УНН, на трассе "Киев-Одесса" грузовик насмерть сбил двух пешеходов.